Balık tezgahlarında Ramazan durgunluğu

DÜZCE (İHA) – 15 Nisan'dan başlayacak olan küçük teknelerin avlanma yasağı öncesinde tezgahlarda çeşitlilik devam ederken, Ramazan sebebi ile de durgunluk yaşanıyor.

Düzce'de ramazan ayı sebebi ile balık tezgahlarında durgunluk yaşanıyor. Balık çeşitleri çok olmasına rağmen, durgunluk yaşanan tezgahların en dikkat çeken balığı ise çinekop oldu. En yağlı sezonunu geçiren çinekop balığı ızgarada yapılabiliyor. Balık sezonunun sona ermesine kısa bir süre kala tezgahlarda yoğun bir balık olmamasına rağmen çeşitlilik olduğunu dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Öyle çok yoğun olmasa da balık var. Çeşitlilik var ama Ramazan itibari ile biraz tezgahlarda durgunluk var. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ısınınca haliyle biraz daha düşecek. Batı Karadeniz'de bugün ve yarın balıkçılar denize açılamıyor havanın esmesinden dolayı. Ara ara denk gelince hava açılıyorlar ama son zamanlarda öyle rahat bir hava yok. İstavrit var kilosu 50 lira. Mezgit balığı var kilosu 50 lira barbun ve çinekop balığı var kilosu 150 lira. Palamut var 60 ila 70 lira arasında. Fiyat olarak ramazan ayında olduğumuz için çok rağbet yok. Canı isteyen müşteri oluyor. Bu yüzden fiyatlar şu anda gayet makul. Yörenin bildiğimiz balıkları mezgit, istavrit, barbun lezzetli. Çinekop çok iyi durumda ızgara yapıyoruz. Yağlı olması sebebi ile tam zamanında” şeklinde konuştu.