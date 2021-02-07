İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balık tutmaya giden sürücünün aracı takla attı: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de balık tutmaya giderken aracı refüje çarparak takla atan sürücü ve arkadaşı yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de balık tutmaya giderken aracı refüje çarparak takla atan sürücü ve arkadaşı yaralandı.


Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşı ile birlikte balık tutmaya giden Emrah K. idaresindeki 35 BD 4050 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansa alınan yaralılar Emrah K. ve Cevat Y., Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilden fırlayan olta takımları ise yol kenarına saçıldı. Kaza yapan otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.