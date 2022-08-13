Balıkçı barınağı kendine hayran bırakıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin denize açılan kapısı olan Akçakoca'da bulunan balıkçı barınağı akşam saatlerindeki görüntüsü ile kendisine hayran bırakıyor.

Düzce'nin en önemli turistik bölgelerinden birisi olan ve Karadeniz'e açılan kapısı ile yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Akçakoca sahili, ışıklandırmalar ile birlikte geceleri kendine hayran bırakıyor. Balıkçı barınağında ki gezi teknesi ve balıkçı teknelerinin ışıklandırması ile dikkat çeken alan, manzarasını izlemek isteyenleri bekliyor.