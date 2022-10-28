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Balıkçı barınağında yapılan çalışmalar incelendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Melenağzı köyünde bulunan balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.


Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanma sezonlarında yoğunluk yaşayan Melenağzı Balıkçı barınağında yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgede inceleme yaptı. Barınağın içerisinde bulunan teknelerin rahat hareketlerde bulunması için yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can'dan bilgiler alan Düzce Valisi Cevdet Atay, barınakta yapılması gerekenler ile ilgili olarak da yetkililere fikir sundu.


Yapılan çalışmaların ardından balıkçı barınağının daha rahat alana kavuşması hedefleniyor.

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