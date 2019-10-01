Balkondan düşen genç kız yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de iki katlı müstakil evin ikinci katındaki balkondan düşen yabancı uyruklu genç kız yaralandı.

Olay, Düzce'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. 18 yaşındaki İman Ali Nasır isimli genç kız ikinci kattaki evlerinin balkonunda bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Komşuların görmesi üzerine durum hemen 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hasan Er, “Eve girerken bir gürültü oldu bir gürültü geldi baktım yere bir kadın düşmüş. Baktım nefes alıyor mu diye. Nefes alıyordu hemen ambulansı aradım geldiler aldılar gittiler. Bir halı silkeliyordu diyorlar, bir incir alıyordu diyorlar neden düştüğü tam belli değil” dedi.

Yaralanan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.