Bambu sepet kursunu ilgi yoğun

53 farklı branşta eğitimlerin sürdürüldüğü kurslarda bu yılki eğitimler de ilk kez verilen rattan ile örgü kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve vatandaşların serbest zamanlarını verimli geçirmelerinin önünü açan meslek edindirme kursları her kesimden kursiyere birbirinden farklı eğitimlerle ulaşmaya devam ediyor. 9 noktada bulunan kurs merkezlerinde vatandaşlarla buluşan BELMEK, bu çerçevede Aziziye Mahallesinde bulunan merkez binasında bu yıl ilk defa düzenlediği rattan ile örgü kursuyla doğal ve suni bambudan sepet örme eğitimlerini kursiyerlerle buluşturdu.

Bayan kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği ve haftanın 3 günü devam eden eğitimlerde örme teknikleri başta olmak üzere malzemelerin yapımı ile ürün yapımının inceliklerini öğrenen kursiyerler, eğitimlerin ardından süsleme sanatı alanında kendilerini geliştirerek mesleki anlamda çalışma gerçekleştirebilecekler.