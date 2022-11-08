İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yol kenarına savruldu, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Düzce Kuzey Çevre Yolu’nda bariyerlere çarpan otomobilde 1’i ağır olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

Düzce Kuzey Çevre Yolu'nda bariyerlere çarpan otomobilde 1'i ağır olmak üzere, 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü yol kenarına savruldu.


Kaza, 23.20 sıralarında Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan Yağmur Ç. idaresindeki 54 NC 774 plakalı otomobil, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak ters döndü. Otomobil sürücüsü çarpışmanın şiddeti ile yol kenarına savurulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan savrularak yol kenarına uçan sürücüye bulunduğu yerde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Tuğçe Ç. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Şevval D. ve Betül C.'yi Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sebebi ile kapanan yol, trafik ekiplerince kontrollü şekilde tek şeritten verildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.