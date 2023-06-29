Bariyerlere çarpıp devrildi: 2 yaralı

Düzce'de araç bariyerlere çarpıp yan döndü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza D-655 Düzce-Zonguldak Karayolu Kabalak mevkiinde meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 81 ACG 459 plakalı cip, sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, bariyerlere çarpıp yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'de hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.