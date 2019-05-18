Baro Başkanı Azade Ay “19 Mayıs büyük zaferinin başlangıcıdır”

Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, “Türk halkının işgalci devletleri ‘Ya İstiklal Ya Ölüm' parolası ile bozguna uğrattıkları Kurtuluş Savaşımızın, milletimizin en kutsal ve en büyük zaferinin başlangıcıdır 19 Mayıs günü. Bağımsızlık meşalemizin ateşlendiği bu günün 100. Yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından şiar edinilen tam bağımsız, demokratik, laik ve çağdaş devlet ülküsünün, gençlerimize armağan edilen en önemli yol gösterici olduğu unutulmamalıdır. Gençlerimizin, Kurtuluş Savaşı mücadelesi ile küllerinden yeniden doğan milletimizin kurduğu çağdaş ve modern Türkiye'nin en hakikatli kazanımları olan demokrasi, laiklik ve hukuk devleti ilkelerinin korunduğu, insan onurunu, insan haklarını ilke edinmiş, kimsenin ötekileştirilmediği, hukuksuzlukların ve adaletsizliğin yaşanmadığı tam bağımsız Türkiye hedefinden asla sapmayacaklarına, her ne yaşanırsa yaşansın Cumhuriyete sahip çıkacaklarına dair inancımız tamdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, tüm iç ve dış düşmanlara karşı, adaletsizliğe ve haksızlıklara karşı mücadele için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 100. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Hakkari'den Edirne'ye, Adana'dan Trabzon'a, misak – ı milli sınırları dahilinde bu coğrafyayı bize vatan olarak bırakan tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramınızı Düzce Barosu adına kutluyorum” ifadelerinde bulundu.