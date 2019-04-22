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Baro Başkanı Azade Ay çocuk bayramını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Avukat Azade Ay mesajında “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza adanmış tek bayramın ve Gazi Meclisimizin kuruluşunun 99. yılını kutladığımız bu günde, milletin kaderinin ancak ve ancak milletin tayin edeceğini, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu bir kez daha hatırlatır, ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı Düzce Barosu adına kutlarım” ifadelerinde bulundu.

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