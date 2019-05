Baro Başkanı Azade Ay “Her birey bir engelli adayıdır”

Azade Ay, Engelliler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında her bireyim birer engelli adayı olduğunu söyledi.

Avukat Azade Ay, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Azade Ay mesajında “Birleşmiş milletler üye 156 ülkede engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek, onları topluma kazandırmak, onların mücadelelerine destek olmak amacıyla her yıl Mayıs ayının 10 ila 16 günleri arası Dünya Engelliler haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Demokratik Laik ve Sosyal bir hukuk devletidir. Şüphesiz ki, Sosyal Devlet ilkesi gereğince tüm toplumun eşit şartlarda hayatlarını sürdürmeleri, ekonomik ve sosyal hayata eşit şartlarda katılmalarının sağlanması, bu hususta fırsat eşitliğinin yaratılması zorunludur. Ancak, Ülkemizde her ne kadar 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun ve ile bu konudaki mevzuat birleştirilmeye çalışılmış ise de yasanın uygulanmasının büyük oranda yönetmeliklere bırakılmış olması birçok hususun çözümsüz kalmasına yol açmıştır. Nüfusumuzun yüzde 12,29 unu oluşturan engelli vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayatla katılmaları yolundaki engelleri kaldıracak yasal düzenlemelerin biran evvel yürürlüğe girmesi yine bu konuda sosyal paradigmaların oluşturulması, toplumun her kesiminde ve bu çıkarılacak yasal düzenlemelerin ve sosyal paradigmaların özümsenmesi yönünde çalışmaların yapılmasının zorunludur. Biz Düzce Barosu olarak her bireyin bir engeli adayı olduğunu hatırlatır bu haftanın farkındalık oluşturmasını temenni ederiz” ifadelerinde bulundu.