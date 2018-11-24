İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baro Başkanı Azade Ay, Öğretmenler Gününü kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, “Yarınlarımızın mimarı, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım” dedi.


24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Ay, mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün genç nesilleri emanet ettiği, her Türk çocuğunun gönlünde taht kuran, bu günlere erişmemizde büyük emek sahibi ve aydınlık yarınlarımızın mimarı, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Düzce Barosu adına kutlarım” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.