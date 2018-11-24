Baro Başkanı Azade Ay, Öğretmenler Gününü kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Ay, mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün genç nesilleri emanet ettiği, her Türk çocuğunun gönlünde taht kuran, bu günlere erişmemizde büyük emek sahibi ve aydınlık yarınlarımızın mimarı, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Düzce Barosu adına kutlarım” ifadelerinde bulundu.