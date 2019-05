Baro Başkanı Azade Ay saldırıyı kınadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Aksaray'da bürosunda saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Av. İbrahim Ergin'e yapılan saldırıyı kınadı ve “Ne yazık ki bu saldırı, meslektaşımız için ilk olmadığı gibi gereken önlemler bir an evvel alınmaz ise son olmayacaktır” dedi.

Baro Başkanı Av. Azade Ay, Aksaray'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Av. İbrahim Ergin için yaptığı yazılı açıklamada “Bugün öğle saatlerinde Aksaray Baromuza kayıtlı olarak görev yapan Av. İbrahim Ergin' in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendik. Ne yazık ki bu saldırı, meslektaşımız için ilk olmadığı gibi gereken önlemler bir an evvel alınmaz ise son olmayacaktır. Son yıllarda toplumun genelinde başlayan ve yaygınlaşan şiddetin her boyutu maalesef ki meslektaşlarımız üzerinde de denenmiş, meslektaşlarımız hakaret görmüş, taciz edilmiş, hatta zaman zamanda aldıkları davalarda yaptıkları savunmalar nedeni ile sosyal linçe maruz kalmışlardır. Bunun temelinde yargının bir ayağının savunma makamı olduğu, savunma makamının da biz avukatlar tarafından temsil edildiği gerçeği ne kamu erki ne de toplum tarafından özümsenmemesi yatmaktadır. Bu nedenle ivedilikle toplumu bir an evvel şiddetten uzak tutacak sosyal paradigmaların oluşturulması ve kamu görevi yürüten biz avukatlara yönelik her türlü eylem karşısında gerekli cezaların verilebileceği yasal düzenlemelerin yapılması, bu yasal düzenlemelerin de toplumca özümsenmesi gerekli ve zorunludur. Bu bağlamda görevi sırasında hayatını kaybetmiş meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Başta Aksaray Barosu olmak üzere tüm Avukatlarımıza başsağlığı diler, bir daha böylesi üzücü ve menfur saldırıların olmadığı, umutların yeşerdiği yarınlar dilerim” ifadelerinde bulundu.