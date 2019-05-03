Baro Başkanı Azade Ay, Türkçülük Günü'nü kutladı

Azade Ay, Dünya Türkçülük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada “Türk, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir” dedi.

Azade Ay mesajında “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir” ifadelerinde bulundu.