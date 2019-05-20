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Baro Başkanı Azade Ay'dan taziye mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Diyarbakır’da eşi tarafından öldürülen kadın avukat için taziye mesajı yayınladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Diyarbakır'da eşi tarafından öldürülen kadın avukat için taziye mesajı yayınladı. Azade Ay, “Şiddete karşı yapmış olduğumuz mücadelemiz yaşanan bu vahim olay nedeniyle bir kez daha yenilgiye uğramıştır” dedi.


Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Diyarbakır ilinde bir kadın avukatın eşi tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Azade Ay açıklamasında “Diyarbakır Barosuna bağlı olarak avukatlık mesleğini icra eden, 47 yaşındaki Kadın meslektaşımız, ne yazık ki bir çok hemcinsimizin uğradığı erkek şiddetinin kurbanı olmuştur. Eşine karşı açmış olduğu boşanma davası ve verilmiş olan evden uzaklaştırma kararı kadın meslektaşımızı korumaya yetmemiş, çocuklarının gözleri önünde eşinin kurşunlarına hedef olmuş, hayatını kaybetmiştir. Uzun yıllardan beri şiddete karşı yapmış olduğumuz mücadelemiz yaşanan bu vahim olay nedeniyle bir kez daha yenilgiye uğramıştır. Meslektaşımıza Allahtan rahmet, başta sevenleri olmak üzere Diyarbakır Baromuza sabırlar dilerim” ifadelerinde bulundu.

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