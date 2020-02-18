Baronun ruhsatsız içkili kafeteryası mühürlendi

Düzce Barosu'nun içinde yer alan kafeterya, ruhsatı olmamasına rağmen alkollü servis yapılması üzerine mühürlendi. Baro Başkanı Azade Ay, kafeteryanın başkasına kiralandığını ve alkol servisinin kendi tasarruflarında olmadığını söyledi.

Düzce Baro Binası'nda ki kafeterya da ruhsat olmamasına rağmen alkol verilmesi ve bunun üzerine gelen şikayet ile Zabıta ekipleri tarafından mekanın mühürlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından süreci değerlendiren Düzce Baro Başkanı Azade Ay; mühürlenen kafeteryanın başkasına kiralandığını bu nedenle kendi tasarruflarından çıktığını dile getirdi. Kafeteryanın, avukatlar, adliye ve emniyet çalışanlarının daha ucuz ve temiz bir yemek yiyebilmesi için hizmete açıldığını belirten Ay, alkol ruhsatı bulunmayan hiçbir işletmecinin böyle bir hizmet veremeyeceğini söyledi. Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizim avukatların kullanımına açık bir kafeteryamız var. Daha önce kiralara verilmiş, ancak kiralayan müstecirler tarafından işletilemedi. Bizde adliye sarayı merkeze uzak olduğu için kafeteryada avukat arkadaşlar ucuz yemek yesin, birlikte otursunlar diye bir proje başlattık. Bu çerçevede yine arkadaşlarımın önerisiyle yeni bir kiracı bulundu. Kafeteryamız binada ayrı bir bölümdür. Biz orada sadece kiralayanız. İşletmeyle alakamız yok. Bir müstecire devrettik orayı.

Kira akdi yaklaşık bir ay önce başladı. İçeride tadilatlarını yaptılar. 10-15 gündür de avukat arkadaşlar burada öğle yemeklerini 16 TL'ye yiyorlar. Ancak geçtiğimiz Perşembe gecesi, sanırım alkol tüketiliyor diye bir şikayet olmuş. Bu yüzden mühürlendi. Biz şimdi süreci takip ediyoruz. Eksikler neyse giderilerek yeniden açılacak Burası için alkol ruhsatı alınmamış olduğunu biliyoruz. Bizim sözleşmemizde de alkol verecek ya da öyle bir bina teslim ediyoruz diye bir ibare yok. Yani konu tamamen baronun dışında olan bir konudur.

Baronun, baro yönetiminin ya da tüzel kişilerin müstecire kiralanan yerden ne sorumluluğu olabilir ne de müdahalesi olabilir. Biz sadece sözleşmeye aykırılık olursa müstecirin kira sözleşmesini feshedebiliriz. Şu an için gerekli ihtarlar yapıldı Eksikliklerin giderilmesinin, ruhsatın alınmasının ardından Baro Kafeteryası yeniden faaliyete geçecek."