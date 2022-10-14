İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bartın'da ki patlama nedeniyle konser iptal edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce Gençlik Günleri dahilinde bu gece (14 Ekim 2022) düzenlenecek olan Ekin Uzunlar konseri iptal edildi.


Düzce Belediyesi; Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Düzce Gençlik Günleri etkinliklerinde sahne alacak olan Ekin Uzunlar konserinin iptal edildiği bildirerek “Meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımız maden işçilerimizle” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.