Baş ağrısına akupunkturlu tedavi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde hastalar akupunktur uygulaması ile ağrılarından kurtuluyor.

Uzun yıllardır kullanılan bir tedavi yöntemi olan akupunktur uygulaması, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde (GETAT) baş ağrısı şikayetlerinde alternatif bir tedavi seçeneği sunuyor.

Migren tanısı konulan Yeliz Bulut, hastane bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde medikal tedavisine ek olarak yapılan akupunktur uygulaması ile ağrılarından kurtuldu. Uzun yıllardır etkili olan baş ağrılarının günlük yaşantısını etkileyerek yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade eden Bulut, doktor tavsiyesi ile başladığı akupunktur tedavisinin baş ağrılarının sıklığı ve oranında ciddi anlamda azalma yaşamasını sağladığını kaydetti. Akupunkturun baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olduğunu dile getiren Bulut, kendisi gibi benzer şikayetler yaşayan migren hastaları için ek bir tedavi yöntemi olarak akupunktur uygulamasını denemeleri tavsiyesinde bulundu.

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgiler veren Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Cemil Işık Sönmez, “Hastamız 2 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle bize başvurdu. Bize başvurduğunda her ay 15-20 gün ağrısı olmaktaydı. Baş ağrısı olan günlerde hastamız günlük rutin işlerini dahi yapmakta zorlanıyordu. Dış merkezde migren tanısıyla takip edilen hastanın tanısını netleştirmek ve baş ağrısı yapabilecek diğer nedenleri de araştırmak amacıyla ilgili bölümlerin görüşlerini aldık. Yapılan klinik değerlendirmede hastaya migren tanısı konularak medikal tedavisi planlandı” şeklinde konuştu.

Medikal tedaviye ek olarak planlanan akupunktur uygulaması öncesinde hastanın baş ağrısının sıklığını ve şiddetini ölçmek amacıyla bir ağrı ölçeğiyle hastayı takip ettiklerini dile getiren Dr. Sönmez, “Haftada 2 seans olacak şekilde akupunktur uygulamasına başladık. Beraberinde yine ağrı ölçeği ile hastamızı takip ettik. Akupunktur uygulamasının 10. seansından itibaren hastamızın ağrısının sıklığında ve şiddetinde belirgin azalmalar olduğunu tespit ettik. İlgili branşın görüşünü de alarak hastanın ilaç tedavilerini sonlandırdık yalnız akupunktur uygulamasıyla tedaviye devam ettik. Seans aralarını giderek açtık şu anda hastamıza yaklaşık 2 ayda 1 seans akupunktur uygulamaktayız. 2 yıldır takip ettiğimiz hastamızda baş ağrısının tedavisinde başarı sağladığımızı söyleyebiliriz. Literatürdeki çalışmalardan ve kendi hasta grubumuzdan hareketle uygun noktalara yapılan akupunktur uygulamasının baş ağrısı tedavisinde etkin bir tamamlayıcı tedavi olduğunu söylememiz yerinde olacaktır” ifadelerini kullandı.