Girişimcilik Maratonu Düzce '18 ile dereceye giren takımlar, iş fikirlerini şirkete dönüştürmek adına önemli bir başarının sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark iş birliğiyle düzenlenen “Girişimcilik Maratonu Düzce'18”in kapanış programında, dereceye giren başarılı girişimciler belli oldu.

“Fikrini Geliştir Geleceği Şekillendir” sloganıyla düzenlenen Girişimcilik Maratonu Düzce etkinliğine 320'den fazla girişimci başvuru yaptı. Birbirinden farklı 89 iş fikrinin ortaya çıktığı etkinlikte; 12 takım jüri önünde final sunumlarını yaparak dereceye girmek için birbirleriyle yarıştı.

Final sunumları öncesinde programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, iş fikri yarışmalarından biri olan, Girişimcilik Maratonu Düzce etkinliğini geride bıraktıklarını ifade etti. Girişimciliği teşvik etmek amacıyla bu programları düzenlediklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin, programa katkı sağlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Üniversitesi Yönetimi başta olmak üzere, gönüllü olarak destek veren mentörlere, Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu ekibine, Düzce Teknopark ve Düzce TTO çalışanlarına teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından takımlar, iş fikirlerini içeren final sunumlarını gerçekleştirdi. Final sunumlarının sonrasında takımlara katılım belgelerinin takdimiyle devam eden programın son bölümünde ödül törenine geçildi.

Jüri üyelerinin puanlamaları sonucunda; birincilik ödülünü Bio-Mekatronik, ikincilik ödülünü Electro Wear ve üçüncülük ödülünü ise Epilife adlı projeler elde etti.

“Girişimcilik Maratonu Düzce '18” ile dereceye giren takımlar, iş fikirlerini şirkete dönüştürmek adına önemli bir başarının sahibi oldu.