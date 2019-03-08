Başarılı Kadınlar Women Up etkinliğinde bir araya geldi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki oturum şeklinde düzenlenen programa; davetli konuklar, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Alanında uzman ve deneyimli kişilerin bilgi ve birikimlerini paylaştıkları etkinlikte; sırasıyla Kale Holding Başkan Yardımcısı Selda Seçkinler, TEKSEM Kurucusu ve Sanat Yönetmeni Gamze Elibol, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Kanuni Er, Düzce Baro Başkanı Azade Ay ile İngilizce Öğretmeni ve Fotoğraf Sanatçısı İpek Çakmak Yılmaz, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Kadınların başarılı olması için fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğinin vurgulandığı programda, ülkemizde kadın haklarının yasalarla güvence altına alındığı ve bu yasalardan herkesin faydalanabileceği anlatıldı. Kadın erkek herkesin sorumluluklarını bilerek çalıştıkları takdirde başarıya ulaşabileceklerine değinildi.

Davetli konuşmacıların başarı hikayelerinin de anlatıldığı etkinlikte, günün anısına katılımcılara gül hediye edildi. Program, sunum yapan konuşmacılara çiçek ve teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.