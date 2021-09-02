Başarılı kardiyolog Hatay'a atandı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi doktorlarından Kardiyolog Hazar Harbalıoğlu, Hatay İskenderun Devlet Hastanesi'ne atandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2 yıl, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde de 3 yıl olmak üzere 5 yıldır Düzce'de görev alan Kardiyolog Hazar Harbalıoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Devlet Hastanesine atandı. Düzce'de uzun yıllar görev alan başarılı doktor Harbalıoğlu hastalarına teşekkür ederken, "Uzun bir süre burada hastalarımızın sağlığı için çalıştık. Çok arkadaşlar edindik. Çok hastamızı hayata döndürdük. Başarılı ameliyatlar yaptık. 5 Yıllık süre içerisinde elimizden geldiğince Düzce'ye hizmet ettik. Sağlık Bakanlığının kararınca Hatay İskenderun Devlet Hastanesi'ne atandım" ifadelerinde bulundu.