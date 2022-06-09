Başarılı okçular Yazıcı'yı ziyaret etti

Edirne'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Edirne Spor Salonu'nda 26 ilden 60 takım ve 394 sporcunun katıldığı Türk Okçuluğu Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda Kevser Nur Dik Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ahmet Keskin ise sıralama atışlarında Gençler Salon Türkiye rekoru kırdı. Sudenaz Biriktir, Kevser Nur Dik ve Beril Zehra Kurttan oluşan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü takımı Yıldız Kızlar Türkiye Üçüncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.

Başarılı sporcularla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz, Antrenör İshak Sönmezoğlu ile Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Murat Heren, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

İsa Yazıcı, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek hediye takdim etti.