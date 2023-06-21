Başarılı sporcular ödüllendirildi

Denizli ilinde gerçekleştirilen Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarında Düzceli sporcular Cemre Topçu Türkiye ikincisi, Sefer Tunç Türkiye üçüncüsü, Zeynep Yıldırgan Türkiye ikincisi ve Hasan Key Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcular antrenör Bünyamin Durmaz, Sinan Çoban, Dilek Demirdelen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Yazıcı, başarılı sporculara hediye takdim etti.