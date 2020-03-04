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Başarıya bir adım projesi toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında Başarıya Bir adım projesi kapsamında gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Başarıya Bir Adım Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda 13 Şubat'ta İl genelindeki resmi ve özel tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan 12. Sınıf öğrencilerine yönelik Temel Yeterlilik Testi sınavı sonrasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 51 okulda 4 bin 357 öğrencinin katıldığı sınav sonrasında Merkezde Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında ilçelerde de ilçe milli eğitim müdürlerinin başkanlıkları ile eş zamanlı toplantı gerçekleştirildi. Ortaöğretim okul müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısında çocukların sınavlardaki başarıları konuşuldu. Ayrıca okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kursları ve başarıyı arttıracak faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

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