Başhekim Balbay, açık kapıda sorunları dinledi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan ve hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik düşüncelerin, gözlemlerin, eleştiri ve önerilerin dinlenmesi ve çözüm yolları geliştirilmesi amacıyla yapılan Açık Kapı Uygulamasının 7.'si gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde ise Mayıs 2018'den itibaren istikrarlı bir şekilde devam ettirilen Açık Kapı Uygulamasına ilgi her geçen ay daha da artıyor.

Düzenlenen Açık Kapı Uygulamasında Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Düzce Üniversitesi Hastanesi paydaşlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Sunulan her türlü görüşe saygı duyduklarını ve önemsediklerini vurgulayan Prof. Dr. Balbay, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde 7 aydır yapılan Açık Kapı Uygulamasının tüm paydaşlarla koordinasyonu hızlandırarak iyileştirmelere yönelik alternatifler sunduğunu kaydetti. Tüm bildirimlerin bakış açılarına ve yönetim yaklaşımlarına katkı sağladığını dile getiren Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Açık Kapı Gününe katılarak düşüncelerini paylaşan herkese teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Hastanesi 8. Açık Kapı Uygulaması, 4 Ocak 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek.