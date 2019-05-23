Başhekim Balbay tek tek dinledi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve çalışan odaklı yönetsel anlayış çerçevesinde ‘Açık Kapı' uygulamasına 1 yıldır aralıksız devam ediliyor.

Katılımcı temelli yönetim modelini pekiştirmek ve idari süreçlerin işleyişini hızlandırmak amacıyla başlatılan Açık Kapı Günleri Hastane kurum geleneği haline geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen Açık Kapı Gününe katılan idari personel ve vatandaşlar, Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ile görüşerek düşünce ve taleplerini iletti. Konuklarını makamında ağırlayan Başhekim Prof. Dr. Balbay, paydaşlarıyla karşılıklı fikir alışverişinde tespit ettikleri sorunları masaya yatırarak beklenti ve önerileri değerlendirdi.

Hastanede 12.'si yapılan Açık Kapı uygulamasının kurumun gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Balbay, Açık Kapı uygulamasının başlatılmasında ve uygulanmasında fikri ve emeği geçen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkür etti.