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Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest

655 Karayolu üzerinde denetim yaptı.

Basın mensupları yoğun bir şekilde çalışan polis ekiplerine tatlı ikram etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında hafta içi saat 21.00'dan itibaren uygulama yapan polis ekiplerine Düzce'de görev yapan basın mensupları jest yaptı. D-655 karayolu üzerinde Çevik Kuvvet, Trafik Tescil ve Denetleme, Asayiş ile Motorize Yunus timleri tarafından gerçekleştirilen kısıtlama denetiminin son bölümünde Düzce'de görev yapan basın mensupları tarafından tatlı ikramı yapıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek ile Asayiş Şube Müdürü İsmail Caran basın mensuplarının jestine teşekkür etti.

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