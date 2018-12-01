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Başkan aday adayı Bıyık'tan en anlamlı ziyaret

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık Belediye Başkanı seçilmesi durumunda ilk maaşını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesine bağışlayacağının sözünü verdi.


MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi ve Tüm İşçi Emekçileri Dul ve Yetimler Derneği Düzce Şubesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu ve dernek üyelerini ziyaret edildi. Ziyarette Gazilerin yaşadığı sıkıntılar konuşuldu.


Erdoğan Bıyık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Derneği ziyaretinin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Ayhan Metin ve dernek üyelerini ziyaret etti.


Başkan aday adayı Bıyık bu ziyarette yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanlığını Allah'ım nasip eder, Düzce halkı da takdir ederse Belediye Başkanı olarak alacağım ilk maaşımı sizlere bağışlayacağım. Ayrıca belirtmiş olduğunuz giriş kattaki bulunacak olan bir binanızın olması adına gerekli girişimlerinde bulunacağım. Bunları sizlerin oyunu almak için söylemediğimin de bilinmesini isterim. Ülkemizi ve vatanımızı savunmak için şehit olan vatan evlatlarımızın yakınları için, anneleri, babaları için hizmet veren ve onların haklarını savunmak için mücadele veren bir derneğin daha kaliteli bir hizmet verebilmesi adına bunları yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.


MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık son olarak Tüm İşçi Emekçileri Dul ve Yetimler Derneği Düzce Şubesini ziyaret etti.

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