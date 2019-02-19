Başkan adayı Bıyık, Mehter ekibi ile bir araya geldi

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için ziyaretlerine devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce Belediyesi Mehter Takımı ile bir araya geldi. Öğrencilik döneminde okulun bando takımında yer alan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce Belediyesi Mehter Takımını ziyaret ettiği sırada kendisi için çalışan parçaya zil çalarak eşlik etmesi insanların yüzlerinde gülümsemesiye neden oldu.

Girdiği her ortamda samimi görüntüler vererek "İçimizden biri" sözünün hakkını fazlasıyla veren Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, seçim ziyaretleri kapsamında Düzce Belediyesi Mehter takımını ziyaret etti.

Ziyaretinde konuşan Bıyık, "Düzce'de yaşamış büyümüş biri olarak şehrine son hizmetimi yapabilmek için Düzce Belediye Başkanlığına aday oldum. Bizim için Mehter takımı olarak önemlisiniz, olmazsa olmasımızsınız. Bizler Osmanlı Torunuyuz ve bize Osmanlı'dan miras. Bizim için önemlisiniz ve göreve geldiğimizde mehter takımının ekipmanlarını ve şartlarını yeniden düzenleyeceğiz. Belediyeyi aldığımızda bando ve mehteran bizim en önemli göstergelerimizden biri olacak. Sizler unutulmuş olmayacaksınız, bunun sözünü huzurunuzda veriyorum" şeklinde konuştu.

Düzce Belediyesi Mehter takımı ziyaretinin ardından Kalıcı Konutlar ve Nusrettin Mahallesinde ev ziyareti gerçekleştiren Başkan Adayı Erdoğan Bıyık programını sonlandırdı.