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Başkan adayı Bıyık, Özlü'yü tebrik etti

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, 31 Mart seçimlerinin ardından sonuçların açıklanmasıyla bir mesaj yayınladı.

Bıyık, belediye başkanı seçilen Faruk Özlü'yü tebrik ederken Düzce'nin yararına çalışmasını tavsiye etti.


MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, seçim sonuçlarına göre Düzce Belediye Başkanı olduğu kesinleşen Faruk Özlü'yü tebrik etti. Bıyık mesajında; “Doğup büyüdüğüm topraklara hakkıyla hizmet etmek için çıktığım bu yolda Düzce halkı takdirini kullandı. Öncelikle bu süreçte benim yanımda olan, desteklerini esirgemeyen aileme, teşkilatıma, dava arkadaşlarıma ve sandıklara giderek bize destek veren Düzceli hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim. Sizinle bu yolda yürümekten onur ve gurur duydum. Faruk Özlü'ye yeni görevinde başarılar dilerim. Düzce halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı Belediye Başkanı olan Faruk Özlü'ye destek vermiştir. Faruk Özlü'nün Düzce'nin yararına çalışmasını tavsiye ederim. 31 Mart Yerel Seçimlerinin Düzce'mize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederek Belediye Başkanı olan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar dilerim” ifadelerinde bulundu.

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