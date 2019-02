Başkan adayı Bıyık seçim çalışmalarında hem destek hem dua alıyor

31 Mart Yerel Seçimleri için ziyaretlerini ara vermeden eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı karşısına alan Güner Aykutlu “Oğlum” diyerek önce nasihat verdi, sonra oy sözü verdi.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarına esnaf, ev ile kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek devam ediyor.

Nusrettin Mahallesinde ev ziyareti yapan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı karşısına alan Güner Aykutlu, önce nasihat etti ardından oy sözü verdikten sonra dua edeceğini söyleyerek “Sana kanım ısındı oğlum” dedi.

Düzce il olduktan sonra oy kullanmadığını belirten Güner Aykutlu, “İçimden geçen isim Erdoğan Bıyık. Mahalleden birisi broşür getirdi ve beraber inceledik. Sen kime oy vereceksin dediğimde ‘Erdoğan Bıyık'a oy vereceğim nine' dedi. Allah nasip ederse oyumu bu seçimlerde sana vereceğim, söz veriyorum. 18 yıldır oy kullanmıyorum. İçimden sana oy kullanmak geçti. Ben dediysem sen Düzce için hayırlı birisindir. Allah önünü açık etsin. Milletin hakkı üzerinde kalmasın oğlum dikkat et. Sen doğru olanı yap oğlum, Allah senin her zaman akanda olacaktır. Görevinin hakkını ver oğlum. En büyük yük sende, üstlendiğin yük çok büyük oğlum. Bilerek kul hakkına girme oğlum. Senin için dua edeceğim, sana Fetih süresini okuyacağım” şeklinde konuştu.

Günay teyzeyi dinledikten sonra kendisi ve geçmişi hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Bizlerde sistemin yanlış olduğunu düşündüğümüz için aday olduk. Yapılanların yanlış olduğunu düşündüğümüzden dolayı göreve talip olduk. Biz her zaman Allah bize kul hakkı nasip etmesin diyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyeni bu dünyada olmasa bile öbür tarafta Allah vebalini ödeteceğini çok iyi biliyoruz. Genel Başkanımız bize bir yük verdi. Bizler onun vermiş olduğu görevi hakkı ile yapmaya çalışıyoruz. Belediye başkanlığı çok sıkıntılıdır. Belediye başkanlığı dik ve dirayetli durması gerekiyor. Bizler bu yaşa kadar helal para ile büyüdük. Babam ayakkabı tamir ederek bizi büyüttü. Babam bize kul hakkı yemeyin diye öğüt verdi. Hayatımda bilerek kimseye kötülük yapmadık ve kimsenin hakkını yemedim. Bizler bu bilinçle belediyede iyi hizmetler yapmaya talip olduk. Bizler milletin parasında gözümüz yok” şeklinde konuştu.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Günay Teyze'nin elini öperek seçim çalışmalarına devam etti.