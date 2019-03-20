Başkan Adayı Bıyık'a en anlamlı hediye

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık minik Yiğitcan'dan aldığı hediye ile yediden yetmişe herkesin gönlüne giydiğini bir kez daha gösterdi.

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler seçimleri için saha da yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a yediden yetmişe bir teveccüh oluyor. Seçim çalışmaları kapsamında Çay Mahallesine çıkarma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a 10 yaşındaki Yiğitcan Duranoğlu'ndan anlamlı bir hediye geldi.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın 31 Mart Yerel Seçimleri için kullandığı otobüslere bakarak kartondan otobüs yapan minik Yiğitcan “Erdoğan Ağabey bu otobüsü senin için yaptım” diyerek hediye etti.

Yiğitcan Duranoğlu, “ Ben Erdoğan Ağabeyi çok seviyorum. Babam Erdoğan ağabeyin seçim otobüsünü kullanıyor. Bende o otobüse bakarak kartondan otobüs yaptım. Üzerine Erdoğan ağabeyin resmini koydum. Çok sevdiğim için Erdoğan ağabeye böyle bir hediye yaptım” şeklinde konuştu.

Girdiği her ortamda içimizden birisi olduğunu hissettiren, yaptıklarıyla takdir toplayan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, aldığı hediye karşısında mutlu olduğunu ifade etti.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın resminin olduğu, sloganlarının olduğu seçim otobüsünü Yiğitcan'dan alan Bıyık, “Vermiş olduğun hediye beni çok mutlu etti. Senin vermiş olduğun güzel otobüsü ofisimin baş köşesinde sergileyeceğim. Hediyen için sana teşekkür ederim” şeklinde konuştu.