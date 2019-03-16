Başkan adayı Erdoğan Bıyık taksici oldu

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ticari taksi de müşteriler ile sohbet etti.

31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimlerde Düzce'nin altını üstüne geçiren, yürüttüğü seçim kampanyası ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık bu kez ticari taksi ile müşteri alarak gideceği yere bıraktı.

Taksi durağında gelen telefonu açan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık adresi aldıktan sonra kontağı çalıştırarak adrese gitti.

Müşteriyi alan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, taksimetreyi çalıştırarak yola çıktı.

Müşteri ile sohbet eden Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “ Beni tanıdınız mı? Diyerek sohbete başladı.

Müşteri Hakan Tezel ise sohbetinde, “ Sizi iyi tanıyorum ve yakından takip ediyorum. Sizin seçimi kazanma olasılığınızı çok kuvvetli görüyorum. Seçimi kazansanız da kaybetseniz de siz Düzce'de yaşayacaksınız. Diğerleri Düzce'de yaşamayacak. Projelerinizden önce benim için öncelikli kıyas budur. Size sandıklarda sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Müşteri ile sohbet eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “ Düzce'ye hizmet etmek için Belediye Başkanlığına aday olduk. Kazansak da kaybetsek de biz Düzce'de yaşamaya devam edeceğiz. Diğerleri için ben garip gurbetçi kelimesini kullandım. Çünkü onlar seçimi kaybettiklerinde Düzce'de yaşamayacaklar. Projelerimiz ile hizmet etmeye hazırız” dedi.

Müşteriyi gideceği adrese bırakan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmalarına devam etti.