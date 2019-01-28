Başkan adayı maçı kırmızı şimşeklerle birlikte izledi

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı Düzcespor Karşıyaka maçında kırmızı şimşekler bağrına bastı.

Türkiye 3 Lig 2. Grup da mücadele eden Düzcespor ligin 19. Haftasında Karşıyaka'yı ağırladı. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık da müsabakayı protokolde değil maraton tribünün de Düzcespor'un fedakar taraftarı Kırmızı Şimşekler grubu ile birlikte izledi. MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve MHP Düzce İl Teşkilat üyelerinin de tribünlerde olduğu karşılaşmada Düzcespor taraftarı MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın lehine tezahüratlarda bulundular.

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı ve aynı zamanda MHP Düzce Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık lehine tezahürat yapan Kırmızı Şimşekler taraftar grubu Düzcespor'u 90 dakika boyunca hiç susmadan destekledi.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'da karşılaşmayı heyecanla takip ederken tezahüratlara eşlik etti. Kırmızı Şimşekler Grubu Erdoğan Bıyık ile Bozkurt işareti yaparak desteklerini açık bir şekilde gösterdiler. Taraftar grubu, “Düzce ovası Bozkurtların Yuvası” diyerek Bıyık'a tam destek verdiler.