Başkan adayı Özlü, Divapan'da işçilerle bir araya geldi

Faruk Özlü, Divapan Fabrikasını ziyaret ederek fabrika da incelemelerde bulundu ardından çalışanlarla sohbet etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi, seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan adayı Faruk Özlü, gündüz esnaf ve fabrika ziyaretleri, geceleri ise mahalle ziyaretleri yapıyor.

Özlü bu kapsamda Düzce'nin en eski sanayi kuruluşlarından biri olan Divapan Fabrikasını ziyaret ederek etti. Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir tarafından karşılanan Başkan adayı Özlü, ilk olarak fabrika hakkında bilgiler aldı. Başkan adayı Özlü, daha sonra işçiler ile bir araya geldi onlarla sohbet etti.