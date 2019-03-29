Başkan adayı Özlü, “İlk iş mali disiplin”

Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü seçimi kazanmaları halinde ilk olarak belediyede mali disiplin uygulaması başlatacaklarını söyledi.

Başkan adayı Faruk Özlü eşi Onur Özlü ile birlikte Düzceli basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Özlü burada yaptığı açıklamada centilmence bir seçim kampanyası yürüttüklerinin altını çizerek “Seçim sonuçlarının Düzce ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm siyasi partiler iddialı bir kampanya yürüttüler. Biz AK Parti olarak seçim kampanyası sırasında özellikle centilmenliğe, üsluba ve seviyeye çok dikkat etmeye çalıştık. Zaman zaman bize karşı yapılan haksız ithamları bile metanetle karşıladık” dedi.

“Birçok ilk yaşandı”

Düzce'de bu seçim sürecinde birçok ilkin yaşandığına işaret eden Özlü şöyle konuştu: “Seçim sonuçları açıklandığında kazanın Düzce olmasını temenni ediyorum. Bu şehir bizim doğduğumuz şehir. Düzce bizim evimiz. Bu şehrin gelişmesi, güzelleşmesi, kalkınması, büyümesi, Türkiye'nin en iyi ilk 10 ili arasında olması için gayret sarf edeceğiz. Bu seçim sürecinde Düzce bir çok ilki bir arada yaşadı. Mahalle sözleşmeleri kavramı ilk kez bu seçimde kullanıldı. Düzce için mega ölçekte projeler açıkladık. İlk defa eski bir bakan belediye başkan adayı oldu. İlk defa üç adayın katıldığı iddialı bir yarış oldu.”

“Yerel basınla ortak çalışılacak”

Özlü, Düzce'nin Türkiye'ye tanıtımı noktasında yerel basın ile nitelikli bir çalışma gerçekleştireceklerinin altını çizerek “Düzce basını ile sağlam temellere dayalı, kaliteli, nitelikli bir çalışmamız olacak. Bu çerçevede Düzce'nin olumlu yönlerinin, güzelliklerinin, kaynaklarının Türkiye'ye tanıtımında Düzce basını önemli bir rol oynayacak. Yerel basının ulusal basınla entegre olmasını sağlayacağız. Düzce'nin Türkiye'de olumlu bir imajla anılmasına vesile olacağız. Düzce'nin çok güzel doğal tabiat varlıkları var. Şelalelerimiz, yaylalarımız var. Ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren nitelikli sanayi kuruluşlarımız var. Bu bu varlıkların tanıtımı için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu.

“İlk iş belediyede mali disiplin“

Seçildiği takdirde görevi devraldıktan sonra ilk işinin belediyede mali disiplin uygulaması başlatmak olacağının dile getiren Özlü “Görevi devraldıktan sonra ilk işimiz belediyede mali disiplin uygulaması başlatmak olacak. İkinci olarak da İstanbul Caddesindeki 1. ve 2.sıra paklanmalarla ilgili uygulama başlatacağız. Yapacağımız çalışmanın oradaki trafik tıkanıklığına bir nebze çözüm olacağına inanıyoruz. Kervan kavşağında kalıcı bir viyadük çözümü düşünüyoruz. Ama viyadük yapılana kadar ışıklandırma sinyalizasyon çözüm olabilir” dedi. Kahvaltı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.