Başkan adayı Özlü, mahalle ziyaretlerine ağırlık veriyor

Faruk Özlü Düzce merkez mahallelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Düzce Merkeze bağlı toplam 56 mahalleden 13 mahalleyi ziyaret eden Özlü, vatandaşlar ile bire bir ilgileniyor.

Faruk Özlü Düzce Merkez'e bağlı 56 mahalleden 13 mahalleyi ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlar, mahalle sakinleri ve sandık yönetim kurulları ile bir araya gelen Özlü “56 Mahalle için ayrı ayrı bir çalışma programı yapıyoruz. Seçim beyannamemizde bunların hepsi yer alacak. Düzcemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Düzce merkezine bağlı 56 mahallemizden bu zamana kadar toplam 13 mahallemizi ziyaret ettik. Sorunları teker teker not ettik, her mahallenin problemi ve istekleri farklı. Mahalle bazlı bir seçim çalışması yürütüyoruz, sorunlar ile ilgili bir rapor hazırlıyoruz” dedi.

“Hep birlikte taşın altına elimizi koyacağız”

Gerçekçi projeler ile yola çıkacaklarını söyleyen Özlü “Önceliğimiz mahallelerin problemlerini çözmek, Düzce'yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. 2015 yılında milletvekili olduğumuz dönemde Düzce'nin kangren haline dönmüş 5 ana sorunu vardı, planlı ve gerçekçi çalışmalar ile bu problemleri çözdük. Aynı şekilde mahallelerimizin de problemlerini çözeceğiz. Yapamayacağımız şeyleri vaat etmeyeceğiz. Gerçekçi ve yapılabilir projeleri hayata geçireceğiz. Düzce'nin gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız” ifadelerini kullandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve Faruk Özlü şu ana kadar Çakırlar, Tokuşlar, Sarayyeri, Arapçiftliği, Aziziye, Kara Hacı Musa, Sancaklar, Körpeşler, Akınlar, Fatih, Çamköy, Çavuşlar ve Yeni Mahalleyi ziyaret etti.