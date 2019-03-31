İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan adayı Özlü oyunu Konuralp'te kullandı

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr.

Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü oylarını Konuralp'te 1313 nolu sandıkta kullandılar.


65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, eşi Onur Özlü'yle birlikte oylarını Konuralp Ortaokulu 1313 nolu sandıkta kullandılar. Oy kullanma işleminin ardından okulda bulunan sandık görevlilerini ziyaret eden Faruk Özlü, görevlilere başarılar diledi.


Başkan Adayı Özlü oy kullanmasının ardından yaptığı konuşmada, “Seçim süreci boyunca yoğun bir çalışma süresi geçirdik. Bu süre içerisinde bizlere destek olan parti mensuplarımıza, teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimler ülkemize ve partimize hayırlı olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.