Başkan adayı Özlü “Ulaşım master programı hazırlıyoruz”

Faruk Özlü “Düzce için ulaşım master programı hazırlıyoruz, Düzce'nin ulaşım haritasını çıkarıyoruz. Otoban Bağlantı yolu konusunda bazı şikâyetler var. Viyadük, üst geçit yaparak trafiği rahatlatabiliriz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü seçim çalışmaları kapsamında Düzce'de yer alan meslek odalarını ziyaret ediyor. Özlü, DESOB, Demir ve Madenciler Odası, Marangoz ve Mobilyacılar Odası, Bakkallar ve Bayiler Odası, Kahveciler ve Otelciler Odası, Minibüsçüler Otobüsçüler Servis Araçları Odası, Seyyar Pazarcılar Odası, Sebze ve Balıkçılar Odası, Berber ve Kuaförler Odası, Deri ve Deriden Mamüller Odası ve Fırıncılar Odasını ziyaret etti.

Oda başkanlarından Düzce'nin sorunları hakkında bilgiler alan Özlü, kapsamlı bir rapor hazırladıklarını ve konunun uzmanları ile çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Özlü, trafik konusuna özel önem verdiğini söyleyerek “Trafik konusunda İstanbul A.Ş ile çalışıyoruz. Düzce için ulaşım master programı hazırlıyoruz, Düzce'nin ulaşım haritasını çıkarıyoruz. Otoban Bağlantı yolu konusunda bazı şikâyetler var. Viyadük, üst geçit yaparak trafiği rahatlatabiliriz” dedi.

Düzce'de çöp, çamur ve çukur sorununun ortadan kaldırılacağını söyleyen Özlü “Düzce'de çöp, çamur ve çukur çok fazla konuşuluyor. Bu zamanda bunların konuşulmaması lazım. Bunlarla ilgili sorunları çözeceğiz. Düzce'de çöp sorunu, çamur ve yollarda ki çukur sorunu konuşulmayacak. Vatandaş evine çamur içinde gidiyorsa yapılanların bir kıymeti olmaz. Düzce'de yapacağımız işler ile Türkiye'ye örnek olacağız. Düzce'nin topyekûn kalkınmasını sağlayacak bir il gelişim planı hazırlıyoruz. Düzce'nin gelecek 50 yılını kurtaracak projeler üzerinde duruyoruz. Günü kurtarmak için Düzce'nin geleceğini kurtarmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.