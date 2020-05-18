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Başkan Ali Dilber gençlerin bayramını kutladı

Düzce Kent Konseyi ve Yeşilay Düzce Şube Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber, gençlerin bayramını kutlayarak “Milletimizin özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır” dedi.

Düzce Kent Konseyi ve Yeşilay Düzce Şube Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber, gençlerin bayramını kutlayarak “Milletimizin özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır” dedi.


Arb. Av. Ali Dilber, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlardı. Başkan Ali Dilber mesajında, “19 Mayıs, şanlı destanlara sahip Türkiye'nin, gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Gençlerimizin başlatılan bu mücadeleyi sonsuza kadar taşıyacaklarına inancımız tamdır. Hiç şüphe yok ki, ülkemizin geleceği gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Ecdadımızın bu vatan topraklarını korumak için yaptığı fedakarlıkları göstererek, gençlerimize ecdatları ile gurur duymalarını ve bize bıraktıkları mirasa en güzel şekilde sahip çıkmalarını sağlamamız bizlerin vazifesidir. Birinci amacımız Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında en tepede yerini almasıdır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için en büyük umudumuz, gururumuz gençlerimizdir. İnanıyorum ki, Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla, birçok hayalini, birçok hedefini gerçeğe dönüştürmüş olarak, çok daha parlak başarılara imza atacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu.

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