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Başkan Ay arıtma tesisinde incelemelerde bulundu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Melen Çayı’nda meydana gelen kirlilik nedeniyle arıtma tesisi ve bölgede incelemelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Melen Çayı'nda meydana gelen kirlilik nedeniyle arıtma tesisi ve bölgede incelemelerde bulundu.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Yeni Taşköprü mevkiindeki atık su tesislerinde yaptığı incelemelerde çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ay konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, eski SSK hastanesinin atıl durumdaki binasının kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınması nedeniyle fuel oil tankından kanalizasyon hattına sızıntı tespit ettiklerini, bunun da direkt arıtma tesisine geldiğini söyledi. Durumu fark eden arıtma tesisi yetkililerinin anında müdahale ettiğini aktaran Başkan Ay, “Şu an bir problem yok. Sızıntının kaynağını da arkadaşlarımız tespit etti, orayı da körlemişler. Şehrimizde tüm su kaynakları arıtma tesisimize geliyor, burada biyolojik arıtma yapılarak Melen Çayı'na salınıyor. Yaptığımız incelemede suyun giriş ve çıkışında tüm denetlemelerin yapıldığını, 24 saat inceleme yapıldığını gördük. Herhangi bir problem yok, suyumuz arıtılarak Melen Çayı'na salınmaktadır. Suyumuz temiz bir şekilde akmaktadır. Melen suyumuz tertemiz İstanbul'a gitmektedir. İstanbul zaten bu aylarda bu suyu kullanmıyor, gerektiği zaman kullanıyor" şeklinde konuştu.

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