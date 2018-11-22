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Başkan Ay, "Hizmet bizim asli görevimiz"

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri makamında ağırladı.


Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Heyet, Düzce'de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken Başkan Ay'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.


Başkan Dursun Ay'da kendisine ziyaret eden heyete “Hizmet bizim asli görevimizdir. Yaptığımız çalışmaların sizler tarafından taktir edilmesi bizim için memnun edici bir durum. Sizin de destekleriniz ve önerilerinizle İnşallah hizmet kalitemizi her geçen gün artıracağız” dedi. Daha sonra Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam'ı da ziyaret eden heyet Sağlam'a da bir teşekkür plaketi verdi.

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