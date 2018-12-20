Başkan Ay kadın meclisi ile bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yaklaşan “Düzce Kabağı Lezzet Şenliği” öncesinde hazırlıklar hakkında bilgi almak için Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile buluştu. Düzce Belediyesi meclis salonunda düzenlenen toplantıda bir araya gelen heyet Düzce kabağının tanıtımı ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Ay kabak yetiştiriciliğinin önemine ve faydalarına dikkat çekerek “Hepinize teşekkür ediyorum. Belediye başkanınız olarak şunu söylemek istiyorum. Biz yalnızca belediye sınırları içinde iş yapmıyoruz, ne varsa biz el atıyoruz. Yani Toptepe'den çıkıp baksak bu ova İsrail'in elinde olsa dünyaya bakar, böyle verimli bir ovamız var. Hiçbir iş yapmıyoruz maalesef. Kavak yetiştiriyoruz sadece. Dağlarda fındık var. Fındıkçılar ne yapıyor; yılın bir ayı çalışıyor geri kalan zaman boşa geçiyor. İnsanımızın boş durmaması lazım. Düzcemiz çok bereketli bir yer bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Örneğin kestane ağacı dik bırak, yetişsin. Keza kabak öyle. Kabağın çekirdeğini at kendi kendine büyüsün. Kabak da Düzce'de yetişiyor ve verimi de yüksek. Eskiden ben hatırlıyorum Düzce'de bir firma kabağı Almanya'ya gönderiyordu ve bakın kabak orada eczanede satılıyordu. O kadar faydalı bir ürün. Arazilerimiz bomboş duruyor. Bunları değerlendirelim. Benim düşüncem şu; hiç boş arazi kalmasın insanlar yetiştirsin. Bu yetişen kabakları satmak için de bir stant kuralım istiyorum. Mesela bu yıl ekelim seneye mahsulümüzü geniş kitlelere satalım. İstanbul'a Ankara'ya yurtdışına satalım” ifadelerini kullandı.