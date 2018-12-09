Başkan Ay pazarda vatandaşlara bez torba dağıttı

DÜZCE (İHA) – Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte plastik torbalar 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli olacak. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da vatandaşı bez torbaya alıştırmak, hem çevreye hem ekonomiye katkı olsun diye pazar yerinde bez torba dağıttı.

Naylon poşetlerde 1 Ocak 2019 itibariyle başlayacak ücret uygulamasına karşı bilgilendirme yapmak amacıyla esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dursun Ay, plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, yılbaşından itibaren bez torba kullanılmasını istedi. Başkan Ay, belediyenin diktirdiği bez torbaları esnaflara ve vatandaşlara dağıttı. Başkan Ay ile birlikte eşi Nursel Ay, Başkan Yardımcıları Elif Sezer Cebar ve Özgür Sağlam da vatandaşlara bez torba dağıttı. Vatandaşlar, çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek Başkan Dursun Ay'a hem bez torbalar hem de kendilerini bilgilendirdiği için teşekkür ettiler.

Başkan Dursun Ay, "Bez poşet veriyoruz. Bunlar tek kullanımlık değil, sürekli kullanılacak. Yılbaşından itibaren biliyorsunuz naylon poşetler paralı olacak. O yüzden biz erken davranarak vatandaşlarımıza bez poşet dağıtıyoruz. Hem çevreye faydalı olacağız hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacağız” diye konuştu.