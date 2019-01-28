Başkan Ay, “Son günü kadar çalışacağız”

Belediye Başkan adayı olmayan Dursun Ay, kalan iki ayının bir gününü bile boş geçirmek istemediğini belirterek “Düzce için bir çivi çakmak bile bizim için onur kaynağı” dedi.

Kalıcı konutlarda bazı hizmetlerin eksik yapıldığı yönündeki eleştirileri yanıtlayan Dursun Ay “Kalıcı konutlara ciddi hizmetler yapıyoruz. Tüm asfaltları yenilendi, çöp kovalarını verdik. Şuanda kalıcı konutlardan çıkan insanlar bağlantı yolundan isterse E5'e isterse otobana transit olarak geçebiliyor. Kalıcı konutlardaki insanların bir ihtiyaçları varsa anında çözeriz. Kalıcı Konutlar ile Düzce arasında bizim tahsisli bir alanımız var. İtfaiyemiz oraya taşıyacağız. Tabi ki bu bir süreç. Kalıcı konutlardaki işyerlerini öğrenci yurtlarına çevirdik, kurumlara tahsis ettik. Atıl bir şey bırakmıyoruz. Şehirde eksikler mutlaka olacaktır. Ancak acil bekleyen bir hizmet yok” dedi.

Basın mensuplarının “Ulaşımda sıkıntı yaşanıyor” demesi üzerine Başkan Dursun Ay, toplu taşımada sadece sabah ve akşam saatlerinde belli güzergahlarda yoğunluk yaşandığına dikkat çekerek “Yoğunluk olan noktalara büyük araçlarımızı gönderiyoruz. 13 araç takviyesi yaptık. Otobüs ücretlerine zam yapmadık” diye konuştu.

“Ücretsiz su mantığa aykırı”

Dursun Ay, bazı başkan adaylarının suyun ucuz ya da ücretsiz dağıtılacağı şeklindeki vaatlerin mantığa ve rasyonaliteye aykırı olduğunu savunarak “Yapılan işlerin bir ekonomik boyutu var. Ucuzlatacağım, bedava yapacağım gibi söylemler doğru değil. Belediye yaptığı işlerden zarar etmemeli. Belediyemiz birçok hizmeti ücretsiz yapıyor. Belediye sadece otobüs ve sudan ücret alıyor. Bu suyun evlere ulaşması için arıtma ve inceleme işlemleri yapıyoruz. Bu suyun kullanımının ardından çıkan suyu arıtarak Melen'e salıyoruz. Burada ciddi anlamda elektrik masraflarımız var. Bu işle alakalı çalışan 100'e yakın personelimiz var. Burada harcanan elektriğin, personelin, yapılan işlerin bir maliyeti var. Hiç kimse komünist politika yapmasın. Burada bir devamlılık var. Evet bir süre suyu ücretsiz yapabilirsiniz ama ne kadar sürdürülebilir? Suyun şu kadarına ücretsiz veririm demenin hiçbir mantığı yok. Hiçbir başkan arkadaşımız böyle bir yönteme başvurmasın. Ama kimse de vatandaştan üzerinden büyük karlar elde etmeye kalkmasın. Vatandaşlarımız vaatleri değerlendirirken rasyonel davransınlar. Popülist davranmaya gerek yok. Belediyenin bir ekonomi yönetimi politikası var. 1 ton su 2 lira 25 kuruş. Faturaya yansıması da şöyle oluyor. Biz kafamıza göre para almıyoruz. Faturada temiz su için 2.25 kuruş alınıyor. Atık suyu arıtıyoruz, katı atık için para alıyoruz. Vatandaşa üç ayrı fatura göndermek yerine bu kalemleri bir faturada topluyoruz. Verilen bedel hizmetin karşılığıdır. Gelen Belediye Başkanı arkadaşlarımız belki fiyatı aşağıya çekmek için çalışabilir. Burada önemli olan gelir gider dengesi. Biz Zonguldak, Sakarya, Bolu illeri arasındayız. Yaptığımız işlemlerde buradaki uygulamaları gözden geçiriyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Başkan Ay, basın mensuplarının “Belediyenin ne kadar borcu var” sorusuna belediyenin borcunun faizi ile birlikte 420 milyon civarında borcu olduğunu kaydetti. Belediyenin mülkiyetinde olan fakat üzerinde okul cami gibi yapılar bulunan bazı arazilerin Milli Emlak'a devri için görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Ay, bu şekilde borcun bir kısmını kapatacaklarını kaydetti. Toplantı soru cevap ile devam etti.