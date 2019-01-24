Başkan Ay TDBB toplantısına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İstanbul'da düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu Ocak ayı toplantısı 7 farklı ülkeden yerel yöneticilerin de katılımıyla Ümraniye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Ümraniye Belediyesinin ev sahipliği yaptığı, TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığındaki toplantıya, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yanı sıra, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Tagıyev, Bosna Hersek Novi Grad Sarajevo Belediye Başkanı Semır Efendıc, Moğolistan Nalaikh Belediye Başkanı Khaan Sharavkhaan, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kırgızistan Yerel Yönetimler Devlet Ajansı Başkan Yardımcısı Nurdın Alısherov, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Makedonya Ohrid Belediye Başkan Danışmanı İlker Mustafa ve Makedonya Ohrid Belediyesi Alt Yapı Müdürü Khaan Sharavkhaan katıldı.

Her ay düzenli bir şekilde düzenlenen yönetim kurulu toplantılarında, Türk Dünyası arasındaki ortak kültür ve medeniyet mirasını temek alarak belediyeler arasında dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarını sağlamak ve yönetimlerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Çeşitli gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Ay “Türk Dünyası Belediyeler Birliği üstlendiği sorumluluk bakımından medeniyet ve tecrübe paylaşımı noktasında büyük önem taşıyor. Burada bir araya gelerek yaptığımız çalışmaları ve projeleri değerlendirerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu da aslında birbirimizin eksiklerini tamamlamamıza ve kurumsal yapımızı geliştirmemize vesile oluyor. Başta birlik başkanı olmak üzere, ev sahibi belediye başkanımıza, tüm üyelere ve toplantımıza katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.