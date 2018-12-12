Başkan Ay ve Rektör Çakar öğrencilerle buluştu

Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle bir araya geldi sorunları dinledi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen “Belediye Başkanımız ve Rektörümüz Öğrencilerimizle Buluşuyor” başlıklı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile birlikte 2. kez öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek açık yürekliliği ve şeffaflığı için kendisine teşekkür etti. 2018 yılında Düzce Üniversitesi'nin faaliyetleri ve yatırımları ile 2019 yılında yapılması planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Çakar, 14 Fakültesi, 10 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitüsü ve 2 Meslek Yüksekokulu ile Düzce Üniversitesi'nin 33 bin öğrenci sayısına ulaştığını ifade ederek Düzce Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yazılımı Düzce Üniversitesi'ne ait olan Öğrenci Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdiklerini söyleyerek sistem üzerinde iş ve işlemlerin başarıyla yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Engelli Öğrenci Biriminin engelli öğrencilere destek olduğu bilgisini paylaşan Rektör Çakar, önümüzdeki yıl ilişik kesme ve transkript alma gibi işlemlerin de elektronik olarak gerçekleştirileceğini dile getirdi. Düzce Üniversitesi'nin kurumsal kimlik kartı olan, bina ve yemekhanelerde kullanılan DÜ-KART'ı kullanıma sunduklarına işaret eden Prof. Çakar, DÜ-KKAN mağazası ile Üniversitenin kurumsal ürünlerin satışının yapıldığını, DÜ-BUTİK mağazası ile de öğrencilere belirli şartlar dahilinde ücretsiz giyim desteğinde bulunduklarını belirtti. Kullanıma sunulan Düzce Üniversitesi Mobil Uygulaması ile tüm etkinlik ve duyurulara ulaşılabileceğini söyleyen Çakar, ücretsiz kurslar ve kısmi zamanlı çalışma imkanı gibi birçok faydalı uygulamalarla öğrencilere destek olduklarını vurguladı.

Düzce Üniversitesi'nin yatırımlarından da söz eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni hizmete açtıklarına, Kapalı Halı Saha ve iki Tenis Kortu ile Düzce Üniversitesi'ne modern spor tesisleri kazandırdıklarına dikkat çekti. Ek Yemekhane binasını da öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirten Rektör Çakar, yeni Kütüphane binasının hızla yükseldiğini, Spor Bilimleri Fakültesi ile Botanik Bahçesi'nin yapımına başlandığını ifade etti. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerden en büyük beklentilerini ise kamu malına saygılı olmaları, nazik bir dil ve üslup kullanmaları şeklinde belirterek sözü Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'a bıraktı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, öğrencilerle ikinci kez bir araya geldiklerini ifade ederek değerli öğrencilerin ufuk açıcı sorularını tüm içtenlikle yanıtlayacaklarını dillendirdi. Düzce'nin daha yaşanılabilir kent olması için öğrencilerin düşüncelerinin önemli olduğuna değinen Dursun Ay, her konuda onlara destek olacaklarına vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin ulaşım, şehir yaşamı, fiziksel ve alt yapı yatırımları ile eğitim-öğretim konularında sordukları soruları cevaplandırdı.