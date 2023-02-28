Başkan Bıyık, “Yaralarımızı birlikte saracağız”

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Şanlıurfa'da düzenlenen iş dünyası toplantısına katılarak, “Yaralarımızı birlikte saracağız. Gün birlik olma günü” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılımlarıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraber Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı. Katıldığı toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Afet bölgesinde ziyaretlerimiz sürüyor. Şanlıurfa'dayız. Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile birlikte Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası ile bir araya geldik. Yaşanan sıkıntıları değerlendirdik. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gün birlik olma günü” diye konuştu.