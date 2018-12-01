Başkan Cebar'dan çalışanlarına jest

Düzce Belediyesi ve Beyaz Ay Derneği tarafından projelendirilen ve 19 engellinin istihdam edildiği Kusursuz Kafe'de çalışan engelli gençler belediye kadrosuna alınarak çalışmalarının sürdürebilir olması sağlandı. Düzce Belediyesi'nde sosyal tesislerden sorumlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar'da Kusursuz Kafe'yi ziyaret ederek çalışanlarla tek tek ilgilendi. Cebar, çalışanlara hediye takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Yardımcısı Cebar, “Özel kişilerin hayata kazandırılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada çalışmasını sağladığımız gençlerimizin yanı sıra belediyenin çeşitli birimlerinde de engelli gençlerimizi stajyer olarak aldık. Onlarında stajları bitince inşallah iyi bir işe sahip olacaklar. Özellikle engelli kardeşlerimizin istihdamını arttırmak için çabalıyoruz” dedi.