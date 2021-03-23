Başkan Çelebi: LGS'nin içeriğine ilişkin belirsizlik giderilmelidir

Eğitim Bir-sen Genel merkezi Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak LGS konu içeriklerinin somut ve net bir şekilde açıklanmasını talep etti. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Düzce Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, "Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, sınav takvimi gözetilerek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) konu içeriklerinin somut ve net bir şekilde açıklanmasını talep ettik. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu henüz yayımlanmamışken, Millî Eğitim Bakanı, katıldığı bir televizyon programında sınavda Türkçe dersinde dil bilgisi konularından soru sorulmayacağını ifade etmiştir. Bakanlığın, eğitim-öğretim yılının başında, öğrencilerin merkezî sınavlarda müfredatın tümünden sorumlu oldukları yönünde kararı bulunmasına rağmen, Sayın Bakanın beyanatı doğrultusunda Bakanlık tarafından herhangi bir resmî açıklama yapılmamış olması, öğrenci, öğretmen ve ebeveynler nezdinde belirsizliğe ve kaygıya neden olmuştur. 2020 yılı YKS sınavında sınav takvimi ve öğrencilerin sorumlu oldukları konularla ilgili değişikliklerin, öğrencilerde meydana getirdiği motivasyon kaybı başta olmak üzere, oluşturduğu olumsuz durum ve kamuoyu tepkisi dikkate alındığında belirsizliğin giderilmemesinin, aynı olumsuz sonuçların 2021 yılında LGS sınavına girecek öğrencilerde de meydana gelmesi ihtimalini artırmaktadır. Bakanlık, LGS konu içeriklerini somut ve net bir şekilde resmî olarak açıklamalıdır” dedi.